РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. В строящейся школе на 1150 мест в жилом комплексе «Новая Рига» в подмосковном Красногорске в настоящее время идут работы по заливке монолитных конструкций первого этажа, сообщил представитель застройщика ООО СЗ «Гранель П».

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел в четверг заседание строительного штаба. Обсудили строительство и капремонт социальных объектов на территории округа.

Школа в ЖК «Новая Рига» готова на 10%. На объекте уже выполнены монолитные работы нулевого цикла. В настоящее время заливают монолит первого этажа, а также оборудуют гидроизоляцию, устраивают внутриплощадочные сети и занимаются вертикальной планировкой территории.

«На строительной площадке 125 человек. Работы идут в графике», - сказал представитель.

По плану объект должны ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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