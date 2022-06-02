РИАМО - 2 июн. Минэкологии Подмосковья потребовало от компании «Российские автомобильные дороги» («Росавтодор») ликвидировать свалку и привести в порядок земли в Одинцовском горокруге, сообщает пресс-служба министерства.

Инспекторы эконадзора провели контрольно-надзорные мероприятия в городе Голицыно Одинцовского округа.

По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, проверка была проведена специалистами после того, как им поступила информация об образовавшейся незаконной свалке на 45 км Минского шоссе.

«При осмотре территории выявлены навалы строительных отходов на открытом грунте. Поскольку оба земельных участка находятся в аренде у «Росавтодора», компании направлено предостережение с требованием ликвидировать свалку и привести земли в исходное состояние», - сказал Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил властям решить проблему с навалами мусора у федеральных трасс. По его словам, данная проблема должна быть в фокусе внимания местных властей и депутатов.

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