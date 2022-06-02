РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поручил застройщику нарастить темпы, а профильным сотрудникам администрации – взять на ежедневный контроль ход работ на стройплощадке школы в ЖК «Серебрица», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Волков провел в четверг заседание строительного штаба. Обсудили строительство и капремонт социальных объектов на территории округа.

Школа на 825 мест в жилом комплексе «Серебрица» в настоящий момент готова на 67%. На объекте находятся 90 рабочих. По словам представителя застройщика ООО СЗ «Опалиха Сити», чтобы войти в график, необходимо усиление до 120 человек. Подрядчик обещает выполнить это в течение недели.

«Мы стараемся построить объект к 1 сентября», - подчеркнул представитель застройщика.

Волков поручил доложить, когда появится необходимое количество рабочих, по каким позициям в настоящий момент идет отставание и в какие сроки позиции можно будет нарастить.

Он также поручил сотрудникам администрации перевести объект в режим ежедневного контроля.

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