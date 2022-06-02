РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Школу на 1 250 мест в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске планируют достроить в августе и торжественно открыть 1 сентября, сообщил представитель застройщика ООО СЗ «Самолет-Путилково».

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба в четверг. В повестку вошли вопросы строительства и капремонта социальных объектов.

«По школе на сегодняшний день работы ведутся в графике. Заявленные на прошлом совещании сроки подтверждаю», - сказал представитель.

По поручению главы округа, плановый ввод образовательной организации намечен на 30 августа, а открытие – на 1 сентября нынешнего года.

В настоящий момент строительная готовность школы составляет 73,5%. Полностью завершены монолитные работы и кладка стен из блоков, установлены окна. На площадке работают 260 строителей.

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