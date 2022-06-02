РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Строительная готовность детского сада на 250 мест в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске составляет 62%, сообщил представитель застройщика ООО СЗ «Самолет-Путилково».
Глава Красногорска Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба в четверг. В повестку вошли вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов.
«Мы движемся в графике. На сегодняшний день строительная готовность составляет 62%. На площадке работают 57 человек. Работы идут по плану», - сказал представитель застройщика.
Кроме того, на площадке задействованы 6 единиц техники.
По поручению главы округа Дмитрия Волкова, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре нынешнего года.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии