РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Строительная готовность детского сада на 250 мест в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске составляет 62%, сообщил представитель застройщика ООО СЗ «Самолет-Путилково».

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба в четверг. В повестку вошли вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов.

«Мы движемся в графике. На сегодняшний день строительная готовность составляет 62%. На площадке работают 57 человек. Работы идут по плану», - сказал представитель застройщика.

Кроме того, на площадке задействованы 6 единиц техники.

По поручению главы округа Дмитрия Волкова, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре нынешнего года.

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