РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Свыше 900 человек эвакуировали из бизнес-центра «Два капитана» в Красногорске во время пожарной тренировки, сообщили в пресс-службе теруправления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас».

По легенде учений, пожар возник в кабинете Мособлдумы на 17 этаже. Площадь пожара составила 15 кв. м.

«Пожарные оперативно прибыли к месту условного происшествия, создали звено газодымозащитной службы и провели эвакуацию персонала. Пожарные провели разведку на поиск пострадавших и очага возгорания, после чего ликвидировали пожар. Условный пожар был локализован и полностью потушен», - сказал начальник 310-й пожарно-спасательной части Сергей Корчагин.

Он также отметил, что огнеборцы продемонстрировали четкие и умелые действия по тушению пожаров в высотных зданиях с массовым пребыванием людей.

«Всего из здания БЦ «Два капитана» было эвакуировано более 900 человек», - добавил Корчагин.

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