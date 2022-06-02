РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. Инспекторы ГИБДД в Королеве напомнят автомобилистам о важности соблюдения скоростного режима, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сегодня факты превышения скоростного режима выявляются комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД. В прошлом году с помощью комплексов выявлено свыше 27 млн фактов превышения установленной скорости, из которых 97 тыс. связаны с превышением более чем на 60 км/ч.Такое количество превышений установленной скорости движения свидетельствует о низком уровне информированности водителей об опасности совершения правонарушений данного вида.

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости не правильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Эти факторы негативно сказываются на безопасности дорожного движения и зачастую приводят к ДТП.

Все вышеперечисленное говорит о необходимости проведения в Королеве и Московской области целенаправленного социального информационно-пропагандистского раунда, который поспособствует повышению уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечет внимание общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности.

Социальный раунд «Некуда спешить» пройдет в Королеве с 6 по 26 июня. Инспекторы ГИБДД обратят внимание водителей на недопустимость нарушения ПДД и необходимость соблюдать скоростной режим.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.