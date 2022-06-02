РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Детям в детсадах и пришкольных лагерях подмосковного Красногорска напомнили о пожарной безопасности, сообщили в теруправлении №1 ГКУ МО «Мособлпожспас».

В День защиты детей работники территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели уроки безопасности для воспитанников детских садов и летних школьных лагерей, расположенных на территории городского округа Красногорск.

Пожарные 310-й пожарно-спасательной части провели занятия по эвакуации с детьми из детских садов микрорайона Путилково Красногорска: «Мозаика», «Лотос», «Академия для малышей».

На занятии в поселке Нахабино в гости к пожарным и спасателям 227-й пожарно-спасательной части пришли учащиеся лицея №1. Дети повторили правила пожарной безопасности, познакомились с пожарной и спасательной техникой и узнали приемы самоспасения при пожаре и других экстренных ситуациях.

Также ребят познакомили с бытом пожарных и спасателей, рассказали о случаях на пожарах и на выездах по спасению.

Школьники увидели инструменты, которыми пользуются пожарные и спасатели во время работы, узнали для чего пожарным нужны средства индивидуальной защиты органов дыхания. В заключении юные гости поблагодарили дежурный караул за интересный урок, который в будущем, возможно, поможет им грамотно поступить в случае любой нештатной ситуации.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.