РИАМО - 2 июн. 11 дополнительных лотов внесли в прогнозный план приватизации подмосковного имущества на 2022-2024 годы. Изменения приняли на заседании правительства Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

«На заседании правительства Московской области рассмотрен проект распоряжения «О внесении изменений в Закон Московской области «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2022-2024 годы». В прогнозный план приватизации включается дополнительно 11 лотов, в состав которых входит 66 объектов недвижимого имущества на общую начальную стоимость 247 млн рублей», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Среди новых важных объектов - объект культурного наследия «Дом Коншина» в Серпухове, а также комплексы имущества в Раменском.

Из прогнозного плана приватизации исключается комплекс имущества, состоящий из 7 объектов недвижимого имущества и земельного участка, расположенных в Дмитровском городском округе (д. Липино, ул. Советская). Этот объект планируют снести.

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