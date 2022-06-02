РИАМО - 2 июн. В Подмосковье в текущем году планирует ввести в эксплуатацию 49 соцобъектов, большинство из которых школы и детские сады, сообщил заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин.

Сибатулин выступил в четверг в Мособлдуме с докладом.

«В планах на этот год у нас ввод 49 социальных объектов. Основной приоритет - это строительство школ и детских садов. До конца года мы обеспечим ввод 29 объектов образования», - сказал Сибатулин.

Он отметил, что также будет построено 14 объектов здравоохранения, 5 - спорта и культуры.

«К 1 сентября у нас в планах на ввод 10 школ почти на 5 тыс. мест в 10 городских округах. <...> До конца года у нас в планах на ввод еще 9 объектов (школ - ред.) почти на 6 тыс. мест в 8городских округах», - добавил замминистра.

По его словам, еще в этом году планируется ввести 10 детсадов на 2,5 тыс. мест, 5 из них откроют уже в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил комплексно подходить к строительству социальных объектов в регионе. К их открытию необходимо проводить благоустройство на прилегающих территориях.

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