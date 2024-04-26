Фото: Стоцкая гуляла по Москве в «горячем» платье с грудью навыкат

Российская певица Анастасия Стоцкая опубликовала фото с прогулки по Москве. Выйти на публику исполнительница решила в откровенном платье, без лифчика и с грудью навыкат, сообщает Газета.ru

Знаменитость позировала в платье из пайеток и опубликовала соответствующие кадры в социальных сетях. Аудитория Стоцкой, в свою очередь, восхитилась ее уличным образом и оставляла свои впечатления в комментариях.

Анастасия Стоцкая неоднократно опровергала информацию, что делала пластические операции, но не скрывала любовь к разным косметологическим процедурам.

Певица воспитывает двух детей от бизнесмена Сергея Абгаряна — 12-летнего сына Александра и шестилетнюю дочь Веру. Абгарян и Стоцкая расстались в 2019 году.