Мытищинские долголеты посетили Жуковский. Для них была организована насыщенная экскурсионная программа, включающая в себя посещение городского музея, говорится на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

Мероприятие прошло по губернаторскому проекту «Активное долголетие».

В Жуковском для долголетов была организована насыщенная экскурсионная программа, включающая в себя посещение городского музея, где они подробно познакомились с историей развития авиации, прогулку по территории Пантелеимоновского храма и визит в воскресную школу, в которой расположены залы с уникальными экспонатами.



Напомним, что участниками проекта«Активное долголетие» могут стать женщины 55+, а также мужчины 60+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.