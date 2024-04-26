В России 46-летний сын расстрелял мать из лука, когда та сказала ему найти работу

Нижегородец стрелял в мать из лука за призыв найти работу

В городе Первомайск (Нижегородская область) 46-летний мужчина дважды выстрелил из рекурсивного лука в родную мать. Сыну не понравились слова родительницы, которая сказала ему найти работу, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на нижегородский главк МВД России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Ранее нижегородец-стрелок уже был судим за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Сыну потерпевшей может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили нижегородские правоохранители. Информации о состоянии раненой пенсионерки пока не приводилось.

Ранее в нижегородской деревне Студенец удар молнии сжег охраняемый особняк.