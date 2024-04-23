Удар молнии сжег охраняемый особняк под Нижним Новгородом
В Нижегородской области грозовой разряд спалил охраняемый дом
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В нижегородской деревне Студенец молния ударила в строящийся особняк. В результате в доме вспыхнул пожар на площади 400 квадратных метров, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на областной главк МЧС РФ.
Кадры с места ЧП опубликованы в Сети. По данным экстренных служб, из-за пожара сгорела кровля дома и внутренние помещения. В результате возгорания никто не пострадал.
В жилище не были проведены электроэнергия и водоснабжение. Особняк, по данным журналистов, находился под охраной, что исключает версию о присутствии на территории посторонних в момент пожара.
Для ликвидации возгорания привлекались 19 сотрудников чрезвычайного ведомства на шести спецмашинах.