Удар молнии сжег охраняемый особняк под Нижним Новгородом

В нижегородской деревне Студенец молния ударила в строящийся особняк. В результате в доме вспыхнул пожар на площади 400 квадратных метров, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

Кадры с места ЧП опубликованы в Сети. По данным экстренных служб, из-за пожара сгорела кровля дома и внутренние помещения. В результате возгорания никто не пострадал.

В жилище не были проведены электроэнергия и водоснабжение. Особняк, по данным журналистов, находился под охраной, что исключает версию о присутствии на территории посторонних в момент пожара.

Для ликвидации возгорания привлекались 19 сотрудников чрезвычайного ведомства на шести спецмашинах.