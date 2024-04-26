Застройщик рассказал, почему бизнесу интересен северо-запад Подмосковья

Офисная недвижимость за пределами столичного центра продолжает активно развиваться. По данным аналитиков рынка недвижимости, из чуть более чем 2 млн кв. м нового объема офисов, запланированных на 2023–2025 годы, свыше половины будут расположены в зоне от ТТК до МКАД. Почему потенциальные покупатели и арендаторы офисной недвижимости сегодня продолжают искать варианты в Подмосковье и чем привлекательны северо-западные районы региона, разбиралось РИАМО на примере бизнес-парка Rublevo Business Park от застройщика «Пионер-М».

Привлекательные цены



С прошлого года офисный сектор продолжает пользоваться повышенным интересом как у покупателей, так и у арендаторов, что обусловлено влиянием отложенного спроса последних лет. При этом, по данным аналитиков рынка, в структуре сделок превалируют сделки купли-продажи — на них приходится свыше 30% от общего объема. А интерес покупателей сосредоточен на покупке площадей именно в строящихся объектах.

Так, в Rublevo Business Park в районе Мякинино на сегодняшний день в одной из двух башен уже реализовано порядка 25% коммерческих площадей при том, что готовность проекта в апреле этого года составила 50%. Вторая башня площадью 32 тыс. кв. м продается целиком и пока экспонируется.

Спрос на строящиеся объекты обусловлен хорошей доходностью офисной недвижимости. С момента выхода на рынок и до ввода проекта в эксплуатацию рост цен на офисную недвижимость может составить 40-70% в зависимости от качественных характеристик конкретного объекта.

«С начала года динамика цен на площади бизнес-парка, возводимого нами на пересечении МКАД и Новорижского шоссе, в среднем составила 30%. Если в январе наименьший лот в 50 кв. м стоил 10 млн рублей, то в апреле его стоимость достигла уже 13 млн, а площадь самого большого помещения сейчас составляет 3 640 кв. м, и стоит такой лот 940 млн рублей», — рассказал коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.

Транспортная доступность



Одним из ключевых слагаемых успеха бизнес-центров за МКАД является транспортная инфраструктура, и северо-восточное направление с этой точки зрения — одно из наиболее перспективных направлений.

Несмотря на то, что расположение в центре столицы долгие годы считается маркером успеха, сегодня многие предприниматели подходят к выбору локации более скрупулезно, взвешивая все минусы и плюсы. И первый минус столичных районов, помимо дорогой цены, — это многочисленные пробки. Кроме того, не стоит забывать про парковки: во многих районах Москвы они либо исключительно платные, либо их слишком мало.

В противовес им выступают бизнес-центры в Подмосковье, удаленное расположение которых удобно не только живущим рядом с ними сотрудникам, но и москвичам — ведь добираться до работы и обратно домой можно будет против транспортных потоков, что минимизирует время в пути.

Кроме того, бизнес-центры в области откликаются у тех, кто часто ездит в командировки или на бизнес-встречи в соседние города. В северо-западном направлении находится один из ключевых аэропортов города — Шереметьево. Например, дорога на авто от Rublevo Business Park может занять не более получаса. Кроме того, в этом же направлении располагаются престижнейшие населенные пункты и места для отдыха Подмосковья.

Наконец, помимо активного строительства транспортных развязок, в последние годы наблюдается тренд на активное развитие общественного транспорта, включая МДЦ и МЦК, а также строительство новых станций метро за МКАД.

Например, уже в 2027 году всего в 500 м от Rublevo Business Park запланировано открытие новой станции метро «Липовая роща» Рублево-Архангельской линии, что значительно улучшит транспортную доступность этого направления и самого бизнес-парка.

Тренд на экологию и work-life balance

Расположение офисов за пределами МКАД дает возможность не только сократить издержки на аренду, но и обеспечить возможность сотрудников проводить трудовые будни в экологически благоприятных районах, что положительно влияет на состояние и здоровье. Именно в северо-западных районах Москвы находится большой объем зеленых массивов с водоемами: это и Строгинский затон, и Серебряный бор, и Нижемякинская пойма.

Кроме того, за счет отдаленности от центра, большей свободы в выборе участков за пределами МКАД зачастую создаются целые бизнес-кластеры и деловые центры с концепцией «город в городе», где учтены все составляющие не только для работы, но и для разнообразного досуга.

Так, Rublevo Business Park, расположенный вблизи Липовой рощи и Живописной бухты, разработан с учетом подхода к work-life balance. Кроме офисных зон, здесь предусмотрены территории для отдыха и перезагрузки, а также зоны с общими переговорными. На первом этаже расположится торговая галерея площадью 5,5 тыс. кв. м с ресторанами, магазинами, салонами красоты и дополнительными сервисными услугами. Также резидентам будет доступен спортивный кластер, представленный фитнес-центром, студией сквош и пространством для занятий йогой.

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