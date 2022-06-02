РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске в поселке Дубровицы возле церкви Знамения Пресвятой Богородицы залили фундамент для колокольни, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

В четверг Жариков встретился с представителями генподрядчика, проверил ход работ, обсудил детали и сроки возведения колокольни. Ее вид воссоздали по старым фотографиям и постарались максимально приблизить к колокольне, которую возвели в первой половине XVIII века. В 1931 году ее взорвали большевики. Колокольню начали возводить в конце марта - начале апреля.

«В настоящий момент подходит к завершению самый важный этап – заливка крепкого свайно-ростверкового фундамента. Такой вид чаще всего используют при возведении зданий на сложных по рельефу и структуре грунтах, он способен выдержать большие нагрузки. Строительные материалы для продолжения строительства полностью закуплены. В стадии изготовления находятся окна, двери и купол», – написал Жариков в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Дмитрия Жарикова

На объекте трудятся 45 человек, работы идут в 3 смены. Меньше чем через месяц, когда строительство перейдет в более активную фазу, штат работников увеличится до 120 человек.

За процессом возведения внимательно следит настоятель храма отец Андрей. Каждый вопрос решается при его участии и помощи.

Уже в начале сентября подольчане и гости округа увидят колокольню такой, какой ее видели жители в далеком прошлом.

Трехъярусная белокаменная колокольня в барочном стиле была возведена в первой половине XVIII века к юго-западу от Знаменской церкви. 9 колоколов размещались в расчлененном пилястрами арочном восьмерике. В 1780-х гг. князь Сергей Голицын устроил в нижнем ярусе колокольни теплый храм во имя святых мучеников Адриана и Наталии.

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