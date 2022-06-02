РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже со склада духов и электрических зубных щеток на сумму более 12 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности фирмы о том, что неизвестный похитил имущество со склада в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего уроженца Тюменской области, являющегося сотрудником склада.

Злоумышленник похитил 2 флакона духов и электрические зубные щетки из пункта хранения товаров. Впоследствии полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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