РИАМО - 2 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток, пишет Газета.ru.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в ЕС обсуждается возможность закупки российской нефти по стоимости ниже рыночной. Это может быть вариантом вместо введения эмбарго на ее поставки.

Представитель Кремля пояснил, что если «спрос где-то сокращается, в другом месте он увеличивается».

«Дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», — сказал Песков.

Страны Европейского союза ранее приняли решение запретить импорт более 2/3 российской нефти. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что такое решение сократит у России один из крупнейших источников доходов.

По данным аналитиков Bloomberg, Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около 10 млрд долларов.

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