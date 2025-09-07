Пруд не для б*****: необычного «лебедя» на сапсерфе поймали на Патриарших прудах
Необычного «лебедя» на сапсерфе задержали в центре столицы
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мужчину в костюме лебедя задержали за мелкое хулиганство на Патриарших прудах в Москве, сообщает SHOT.
Инцидент произошел 6 сентября.
На футболке задержанного была надпись: «Пруд для лебедей, а не б*****». Возможно, так сапсерфер хотел поддержать лебедей, которые долгие годы живут в самом элитном месте мегаполиса.
Полицейские выловили мужчину и увезли в отдел. Также на сапсерфера составили протокол о мелком хулиганстве и отправили его на освидетельствование.