Песков: Путин предпочитает документальное кино

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин предпочитает смотреть исторические фильмы и сериалы, прежде всего документальное кино, сообщает ТАСС .

Об этом пресс-секретарь президента заявил на ВЭФ.

Он уточнил, Путин иногда смотрит кино и сериалы во время перелетов и переездов. В основном он предпочитает российские картины, потому что сегодня есть много интересного отечественного документального кино, которое профессионально сделано.

При этом глава государства сам выбирает, что посмотреть. Но такой досуг и президента бывает нечасто, подчеркнул Песков.