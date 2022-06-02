РИАМО - 2 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня госуслуг в стране. В список добавили еще 7 госуслуг, сообщает RT.

Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно записаться на прием к нотариусу. Сервис будет иметь две функции. С помощью первой можно будет решить вопрос с наследством, второй - предназначен по остальным делам.

Еще одна услуга касается получения выписки из бюро кредитных историй — отчета, где отражается качество обслуживания кредитов заемщиками.

Кроме того, теперь бизнесмены на портале госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию.

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