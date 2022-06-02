РИАМО - 2 июн. На территории Москвы на разных стадиях возведения находятся 119 объектов образования и 8 новых детских поликлиник, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Сегодня в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов, строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений», – уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, по сравнению с 2021 годом возведение соцобъектов для детей в мегаполисе ведется еще более интенсивно – параллельно с возведением новой жилой недвижимости.
Строительство в новой Москве
«За январь-май 2021 года было введено в эксплуатацию 7 образовательных учреждений, тогда как за последние 5 месяцев 2022 года ввели уже 14 объектов. Например, введен новый учебный корпус с дошкольным отделением в составе школы №158 на севере Москвы. Он будет частью масштабного образовательного комплекса, который уже включает в себя школу на 1900 учеников. 5 детских садов на 1170 мест введено в эксплуатацию в строящихся жилых кварталах ТиНАО», – добавил вице-мэр.
Он уточнил, что больше всего учреждений образования по статистике возводится на новых территориях города – в ТиНАО. На сегодняшний день там строят 22 школы на 17,5 тыс. ребят, а еще 17 дошкольных организаций на 4,5 тыс. малышей.
По словам Бочкарева, в педиатрическом отделении новой поликлиники будут открыты 6 кабинетов врачей-педиатров, а также комнаты кормления и массажа.
Проверки строительных работ
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что с начала текущего года ведомство выдало 15 разрешений на возведение новых детских садов и школ, среди которых ДОУ с встроенными блоками начальных классов и инновационные школы на свыше чем 1,2 тыс. мест с IT-полигонами и лабораториями.
Глава Мосгосстройнадзора рассказал, что по поручению столичного градоначальника Сергей Собянина комитет уделяет особое внимание проверке качества строительных работ, которые проводятся на объектах образования и медицины.
«Инспекторы комитета совместно со специалистами Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») провели 168 проверок и профилактических мероприятия строящихся школах, садах и поликлиниках», – отметил Войстратенко.
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