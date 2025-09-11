Астроном Киселев объяснил, почему на Земле произошла загадочная магнитная буря

Непредсказуемая магнитная буря, зарегистрированная на Земле в ночь с 9 на 10 сентября, возникла без очевидных внешних факторов. Это необычное явление не было включено в прогнозы специалистов. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев заявил, что явление могло вызвать образование суббури, пишет aif.ru .

По словам Киселева, загадочное геомагнитное возмущение могло образоваться нетипичным способом. Он отметил, что научное сообщество пока затрудняется предложить точное объяснение происхождению этого феномена.

В отличие от большинства магнитных бурь, которые вызываются солнечной активностью, сентябрьское явление, по-видимому, имеет иную природу. Специалисты продолжают изучать данный случай, чтобы установить его истинные причины.

Киселев указал, что необычное явление пока не имеет ясного объяснения, и единственной вероятной причиной может быть образование суббури — процесса самопроизвольного высвобождения энергии магнитосферы. Киселев добавил, что в ночь на 10 сентября наблюдалась магнитная буря средней интенсивности, достигшая 6 баллов по шкале G2.

Ранее старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил, что ученые пока не нашли объяснения магнитной буре, которая произошла в ночь на 10 сентября и не была связана с солнечными вспышками.

