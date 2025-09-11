Астроном Киселев объяснил, почему на Земле произошла загадочная магнитная буря
Непредсказуемая магнитная буря, зарегистрированная на Земле в ночь с 9 на 10 сентября, возникла без очевидных внешних факторов. Это необычное явление не было включено в прогнозы специалистов. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев заявил, что явление могло вызвать образование суббури, пишет aif.ru.
По словам Киселева, загадочное геомагнитное возмущение могло образоваться нетипичным способом. Он отметил, что научное сообщество пока затрудняется предложить точное объяснение происхождению этого феномена.
В отличие от большинства магнитных бурь, которые вызываются солнечной активностью, сентябрьское явление, по-видимому, имеет иную природу. Специалисты продолжают изучать данный случай, чтобы установить его истинные причины.
Киселев указал, что необычное явление пока не имеет ясного объяснения, и единственной вероятной причиной может быть образование суббури — процесса самопроизвольного высвобождения энергии магнитосферы. Киселев добавил, что в ночь на 10 сентября наблюдалась магнитная буря средней интенсивности, достигшая 6 баллов по шкале G2.
Ранее старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил, что ученые пока не нашли объяснения магнитной буре, которая произошла в ночь на 10 сентября и не была связана с солнечными вспышками.
