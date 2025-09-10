Астроном Железнов сообщил о необъяснимой магнитной буре на Земле

Старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил, что ученые пока не нашли объяснения магнитной буре, которая произошла в ночь на 10 сентября и не была связана с солнечными вспышками, сообщает Газета.ru .

В ночь на 10 сентября на Земле зафиксировали магнитную бурю, которая не была предсказана и не сопровождалась вспышками на Солнце. Железнов рассказал, что обычно такие явления связаны с солнечной активностью, однако в этот раз никаких опасных выбросов не наблюдалось.

Железнов пояснил, что ученые круглосуточно следят за Солнцем и могут заранее оценить вероятность магнитных бурь, если фиксируются аномалии. В данном случае колебания магнитного поля Земли произошли без видимых причин.

«Есть предположение, что это суббуря, причина которой связана с процессами у Земли или внутри планеты. Причины этой бури еще предстоит выяснить», — отметил астроном.

В лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН подчеркнули, что это первый случай столь масштабного события в 2024 году. По мнению специалистов, возможным объяснением может быть формирование необычно крупной суббури из-за внутренних процессов в магнитосфере Земли.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.