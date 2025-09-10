Загадочную магнитную бурю зафиксировали на Земле

На Земле в ночь на среду произошла необъяснимая магнитная буря. Ранее синоптики не прогнозировали ее, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователей удивило данное событие. По их данным, спрогнозировать бурю было нельзя, ведь невозможно понять, что именно произошло на Земле или около нее, что могло вызвать такую сильную реакцию магнитного поля.

Магнитные бури всегда появляются вследствие внешних ударов со стороны Солнца. Однако в данной ситуации графики солнечного ветра показывают, что в ночь на среду ничего подобного не было.

У ученых возникла версия, что причиной произошедшего стало формирование необычно крупной суббури — это явление, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. В текущем году это первый случай подобного события.

2 сентября россияне смогли увидеть северное сияние. Оно возникло вследствие сильной магнитной бури.