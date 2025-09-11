БПЛА или инопланетяне? В ночном небе над Салехардом заметили необычные огни

«В Салехарде по ночам репетируют шоу дронов. Взлетают над „Геологом“, вчера в районе полуночи приземлялись. Впечатления невероятные! Я перед сном гуляю и всегда рассматриваю небо, горизонт, любуюсь подсветкой зданий. Огоньки над „Геологом“ летают уже несколько дней, но только вчера удалось заснять, как они меняют цвет и выстраиваются в фигуры. Надеюсь, во время Дня города это шоу покорит сердца салехардцев», — рассказала местная жительница.

По словам девушки, ранее ей доводилось видеть лишь одиночные дроны. Она упомянула зеленый огонек, замеченный над Полябтой в преддверии Дня оленевода.

В городской администрации Салехарда подтвердили факт проведения репетиций интерактивного светового шоу, приуроченного к юбилею. Праздничные мероприятия в честь 430-летия города состоятся 13 и 14 сентября.