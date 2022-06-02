РИАМО - 2 июн. В поселке Птичное в новой Москве возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Планируется, что участок площадью 0,89 га для возведение объекта реализуют на торгах.

«На этом участке можно будет построить относительно небольшое здание, общая площадь не будет превышать 4,5 тыс. кв. м. Появление мест для занятий спортом не только создаст локальный центр притяжения для местных жителей, но и обеспечит их рабочими местами», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект появится на Дорожной улице, недалеко от остановок общественного транспорта «Поселок Птичное» и «Торговый центр».

Высота здания будет 1-2 этажа (15 м). Пропускная способность спортивного центра составит около 70 человек. У здания оборудуют парковку для удобства посетителей.

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