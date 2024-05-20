Мелитополь остался без света

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Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью остался без света.

Не работают светофоры и вывески магазинов. Электроэнергии нет во всех районах города, отмечают опрошенные местные жители.

В чем причина отключения электричества, не уточняется.

Ранее 6 человек получили ранения в результате обстрела Васильевки и Васильевского района.