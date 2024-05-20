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Звонари Москвы и Подмосковья приехали в Коломну на фестиваль колокольного звона

VI пасхальный фестиваль колокольного звона собрал в Коломне лучших звонарей Москвы и Подмосковья. Ежегодный праздник «Бобреневские перезвоны» прошел на территории Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале администрации Коломны.

В обновленной зоне отдыха около обители собрались профессиональные звонари, исполнители духовной и народной музыки, а также фольклорные коллективы и академические хоры.

«Сегодня вы слышите голос Коломны — волшебный, совершенно непостижимый колокольный звон, обладающий особой духовной силой. Фестивалю колокольного звона уже шестой год, и он традиционно собирает в нашем городе лучших звонарей со всех уголков страны. Надеюсь, что эта добрая традиция продолжится», — приветствовала гостей и участников фестиваля заместитель главы округа Лариса Лунькова.

Под стенами монастыря развернулась праздничная ярмарка с угощениями, сувенирами, мастер-классами и аттракционами.

Гостями пасхального фестиваля колокольного звона стали около 9 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.