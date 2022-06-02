РИАМО - 2 июн. Управление ФАС России по Московской области предписало ООО «Репутация Права» устранить нарушения, допущенные при организации и проведении торгов по продаже арестованного имущества, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее комиссия антимонопольного ведомства рассмотрела жалобу на действия компании. Согласно жалобе, фирма нарушила сроки размещения информации о проведении торгов и установила к участникам торгов требования, не предусмотренные законодательством.

Комиссия УФАС выявила нарушения порядка организации и проведения торгов. Жалоба была признана обоснованной.

ООО «Репутация Права» получило обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

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