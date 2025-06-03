Британское аналитическое издание UnHerd пришло к выводу, что недавние атаки украинских беспилотников на российские аэродромы стали последней отчаянной попыткой ВСУ переломить неблагоприятный ход боевых действий, сообщает Lenta.ru .

Как отмечают авторы, эта тщательно спланированная операция, готовившаяся более года, завершилась полным провалом и теперь грозит Украине стратегическими последствиями.

Военные эксперты, опрошенные UnHerd, указывают, что провал операции демонстрирует кризис украинской стратегии. Это тактический провал — атака не достигла заявленных целей по выводу из строя российской авиационной инфраструктуры. Стратегические последствия — неудача лишила Киев последнего инструмента давления перед ожидаемым российским наступлением. Обратный эффект — вместо ослабления ВКС России операция спровоцировала ужесточение ответных действий

«Украина поставила на кон свои последние резервы в попытке изменить баланс сил. Теперь ей предстоит расплачиваться за этот авантюризм на поле боя», — констатирует издание.

Особое внимание уделяется временному фактору — неудача совпала с началом активной фазы российского наступления, что создает для ВСУ двойную угрозу. Как заключают аналитики, Киеву теперь придется вести оборонительные бои в условиях резко сократившихся ресурсов и потери стратегической инициативы.