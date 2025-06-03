СМИ: Провал атаки на аэродромы стал фатальным для Украины
Британское аналитическое издание UnHerd пришло к выводу, что недавние атаки украинских беспилотников на российские аэродромы стали последней отчаянной попыткой ВСУ переломить неблагоприятный ход боевых действий, сообщает Lenta.ru.
Как отмечают авторы, эта тщательно спланированная операция, готовившаяся более года, завершилась полным провалом и теперь грозит Украине стратегическими последствиями.
Военные эксперты, опрошенные UnHerd, указывают, что провал операции демонстрирует кризис украинской стратегии. Это тактический провал — атака не достигла заявленных целей по выводу из строя российской авиационной инфраструктуры. Стратегические последствия — неудача лишила Киев последнего инструмента давления перед ожидаемым российским наступлением. Обратный эффект — вместо ослабления ВКС России операция спровоцировала ужесточение ответных действий
«Украина поставила на кон свои последние резервы в попытке изменить баланс сил. Теперь ей предстоит расплачиваться за этот авантюризм на поле боя», — констатирует издание.
Особое внимание уделяется временному фактору — неудача совпала с началом активной фазы российского наступления, что создает для ВСУ двойную угрозу. Как заключают аналитики, Киеву теперь придется вести оборонительные бои в условиях резко сократившихся ресурсов и потери стратегической инициативы.