Бывший и. о. замгубернатора Севастополя обвинен в получении взятки

сегодня в 06:22

Завершено расследование дела о взятке и. о. замгубернатора Севастополя

Бывший и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов обвинен в получении взятки в размере 6 млн рублей, сообщает ТАСС .

Следствие завершено, материалы направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В случае утверждения обвинения дело передадут в суд Севастополя для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил адвокат Горлова Александр Карабанов.

Евгений Горлов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от представителя компании «Севастопольгаз», которая была передана в государственную собственность региона.

По словам адвоката, обвиняемые и их защита уже полностью ознакомились с материалами дела.