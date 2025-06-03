После второго раунда переговоров в Стамбуле депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о систематической практике украинских властей по насильственному разлучению семей, сообщает ТАСС .

По его словам, детей массово вывозят из зон боевых действий до прихода российских войск, что делает невозможным их последующее воссоединение с родителями, получившими российское гражданство.

Детей принудительно эвакуируют в ЕС или западные области Украины, после освобождения территорий родители теряют связь с вывезенными детьми. При этом Красный Крест и другие организации не могут установить местонахождение пропавших, утверждает парламентарий.

Водолацкий подчеркнул, что российские военные, напротив, эвакуируют детей из зон боевых действий, особенно из обстреливаемых ВСУ детских домов. Депутат назвал действия Киева «преступной практикой», требующей международного расследования.



На встрече в Стамбуле украинская сторона передала список из 339 детей, потерявших связь с родителями. Россия настаивает на включении вопроса о воссоединении семей в повестку будущих переговоров, которые могут состояться 20–30 июня.