РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске в 34 трудовых бригадах начали работать 633 школьника, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая трудовая смена началась 1 июня и продлится до 30 июня. Учащиеся приступили к выполнению трудовых задач в должностях дворника и работника по обслуживанию здания.

Школьные трудовые бригады будут работать в течение летних месяцев на базе 34 общеобразовательных учреждений городского округа. Временным трудоустройством обеспечат 791 учащегося в возрасте от 14 до 18 лет.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.