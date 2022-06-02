РИАМО - 2 июн. С 23 по 29 мая комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 23 закупки, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Опубликована закупка на выполнение работ, связанных с одновременным выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1,5 тыс. мест в Балашихе.

Размещена закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы на 825 мест в Красногорске.

Была также опубликована закупка копировально-множительного оборудования в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В Единой инфосистеме была опубликована также закупка на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы на 1,1 тыс. мест в Реутове.

Разместили закупки на подготовку проектной документации и капитальный ремонт школы №1 в Талдоме, на оказание услуг по организации питания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений округа Пушкинский, на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 15 лет включительно в рамках проведения оздоровительной кампании 2022 года в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, расположенных на Черноморском побережье Крыма.

Опубликованы 2 закупки на поставку асфальтобетонной смеси, закупки на поставку автомобильного топлива по топливным картам, выполнение проектных и изыскательских работ и работ по строительству автомобильной дороги Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово в Красногорске, на реконструкцию дороги Шереметьево-1 - Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе) (2 этап), строительство кольцевого пересечения Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги Лобня – аэропорт Шереметьево, Шереметьевского шоссе.

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