РИАМО - 2 июн. С 23 по 27 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 142 объекта, из которых 117 земельных участков в аренду, 10 земельных участков на продажу, 10 нежилых помещений в аренду, 4 помещения на продажу и 1 здание с земельным участком на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Под строительство загородного дома в Талдомском округе в селе Новоникольское можно приобрести в аренду земельный участок площадью 1 тыс. кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. Участок расположен в обжитом населенном пункте с развитой инфраструктурой, в 600 м — остановка общественного транспорта «Ново-Никольское-1». Срок аренды – 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 21 931,5 руб./год.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в Электростали предлагают в аренду нежилое помещение под свободный вид деятельности. Помещение площадью 16,9 кв. м расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Юбилейная, д. 15. Срок аренды – 5 лет. Свободное функциональное назначение лота позволит использовать помещение в различных целях: коммерческих, досуговых, хозяйственных и многих других. Начальная цена – 50 833,33 руб./год.

Для сельхозпроизводителей в деревне Косово городского округа Шаховская выставлен на аукцион земельный участок площадью 6,1 га под растениеводство. Растениеводство подразумевает выращивание зерновых, тонизирующих, лекарственных, цветочных и иных сельскохозяйственных культур, занятие овощеводством, а также выращивание ягодных и иных многолетних плодовых культур. Срок аренды – 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 38 656,25 руб./год.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

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