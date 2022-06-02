РИАМО - 2 июн. Стартовала продажа билетов на VIII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, само мероприятие начнется через месяц в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль ежегодно проходит на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину в летнее время, привлекая к себе внимание не только широкой публики, представителей СМИ, но и профессионального музыкального сообщества.

Мероприятие организовано министерством культуры и туризма Подмосковья при поддержке Минкульта РФ, правительства Московской области и администрации городского округа Клин.

В оргкомитет входят выдающиеся деятели искусства и культуры - Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.

Отличительная черта фестиваля - проведение основных событий на открытом воздухе в формате open air на большой поляне Дома-музея Чайковского в Клину.

В этом году фестиваль пройдет с 1 по 10 июля. Билеты на первые 3 дня праздника классической музыки уже можно приобрести.

1 июля в 19:00 пройдет концерт Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

2 июля в 19:00 состоится музыкально-драматическое действо (авторская версия Юрия Башмета) А. С. Пушкин – П. И. Чайковский «Евгений Онегин».

3 июля в 19:00 начнется программа театра «Геликон-опера» - «Планета «Чайковский»: хлеб, любовь и смерть».

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