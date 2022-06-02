РИАМО - 2 июн. Работодателям в Подмосковье разрешили арендовать рабочие места для инвалидов у других организаций, чтобы выполнить квоту. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняли в Мособлдуме, передает корреспондент РИАМО.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что в регионе работодатели зачастую испытывают сложности с подбором рабочих мест для квотирования, особенно по инвалидам. Однако в случае их непредоставления бизнес ждут штрафы.

В рамках нового законопроекта работодатели смогут арендовать рабочие места для инвалидов у других организаций для выполнения квоты. При этом специальные рабочие места должны быть удобными для инвалидов, чтобы люди могли перемещаться по офису, также должны быть специальные входы и выходы, пути передвижения.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.

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