Ликсутов: компании Москвы нарастили поставки лекарств

На столичных предприятиях выпускают широкий ассортимент лекарств и медизделий для москвичей. За первый квартал этого года на 37,4% выросла отгрузка компаниями фармпрепаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает активную поддержку предприятиям фармкомплекса. Компании столицы выпускают новые высокотехнологичные препараты и увеличивают объемы производства конкурентоспособной продукции. Так, за первые 3 месяца 2025 года предприятия поставили на 37,4% больше лекарственных средств и медицинских материалов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, отгрузка фармацевтических субстанций увеличилась более чем в 2,6 раза», — заявил Ликсутов.

За 1 квартал выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы составил более 1,2 млн упаковок, а для лечения сердечно-сосудистой системы — около 3,8 млн упаковок.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в столицы выпуск лекарств и медизделий налажен на более чем 300 предприятиях. Речь идет в том числе о препаратах, используемых в неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и т. д.

«Производство средств для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ увеличилось на 34,3%, для лечения сердечно-сосудистой системы — на 67,3%, а выпуск препаратов для лечения органов дыхательной системы вырос более чем в 2 раза», — сказал Гарбузов.

На высокотехнологичных заводах группы компаний «Р-Фарм» реализованы широкие возможности по выпуску большинства видов продукции, которая наиболее востребована системой здравоохранения. Это лекарственные средства, активные фармацевтические субстанции и высокотехнологичные медицинские системы.

В 2025 году на площадке «Спутник Технополис» наладили производство противоопухолевого средства для терапии широкого спектра онкозаболеваний, в том числе колоректального рака, рака молочной железы и яичников. Еще был запущен полный цикл производства биотехнологических препаратов, применяемых в онкологии и при аутоиммунных патологиях, например, ревматоидном артрите.

С начала года на заводе «Р-Опра» группы компаний «Р-Фарм» выпустили свыше 280 тыс. упаковок по офсетным контрактам. Также идет подготовка к запуску производства новых лекарств, востребованных в онкологии, эндокринологии и неврологии.

Фармзавод «Сервье Рус» не только стабильно поставяет лекарственные препараты для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, хронических заболеваний вен), но и расширяет производственную линейку. Так, планируется запуск производства инновационного препарата для лечения пациентов, страдающих от сахарного диабета 2 типа.

По итогам 2024 года объем производства лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета составил более 7 млн упаковок. Это на 4,5% больше, чем в 2023 году.

Еще по сравнению с прошлым годом вдвое вырос экспорт лекарственных препаратов в страны ЕАЭС с «Сервье Рус».

Рост случаев заболевания сахарным диабетом и его осложнений требует комплексного подхода. Так, в мае 2025 года компания «Сервье» подписала меморандум с Российской ассоциацией эндокринологов. Он направлен на повышение уровня информированности и приверженности лечению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом 2 типа.

«В рамках меморандума мы планируем реализовать широкий спектр инициатив, включая информационно-образовательные и просветительские программы, направленные как на медицинское сообщество, так и на пациентов. Особое внимание мы уделяем пациентоцентричности — формированию такой модели взаимодействия, где пациент становится активным участником процесса лечения, понимает цели терапии и мотивирован соблюдать рекомендации врача», — рассказала гендиректор компании Яна Ростовцева.