Контроль нагрузки и укрепление мышц: отличия велотренажера от велосипеда

Велосипед и велотренажер имеют свои отличительные преимущества, но для лучшего результата лучше их совмещать, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Выбор конкретного варианта зависит от целей спортсмена и состояния его здоровья. Уличный велосипед — это не только кардионагрузка, но и тренировка вестибулярного аппарата и укрепление мышц корпуса, так как требуется удержание равновесия, а еще польза для психики благодаря смене „картинки“ перед глазами», — сказала Демьяновская.

Она добавила, велосипед менее предсказуем и оттого намного более опасен, чем тренажер. Кроме того, из-за неровностей дороги иногда создается ударная нагрузка на позвоночный столб и суставы, а загазованный воздух, который часто вдыхают городские велосипедисты, сводит на нет часть пользы.

«Велотренажер выигрывает в безопасности и контроле нагрузки. Он больше, чем велосипед, подходит для людей с заболеваниями суставов, так как минимизирует вибрацию. Современные модели позволяют точно дозировать интенсивность, что важно при реабилитации после травм. Но есть и минус — монотонность тренировок нередко снижает мотивацию», — отметила специалист.

Демьяновская порекомендовала для общего оздоровления чередовать оба варианта.

«При остеоартрозе, в пожилом возрасте или для интервальных тренировок предпочтительнее тренажер. А для профилактики гиподинамии и для настроения — классический велосипед», — заключила она.

Всемирный день велосипеда отмечается ежегодно 3 июня, провозглашен Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Велосипед — самый экологически чистый вид транспорта. Его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта.