Жителя Нижнего Новгорода суд оштрафовал за разжигание ненависти к женщинам в одной из групп в соцсетях, сообщает «Осторожно, новости» .

21 мая Нижегородский райсуд рассмотрел дело 23-летнего Владислава С. Как считает следствие, молодой человек руководит группой в соцсетях с названием «Мужское просвещение». В ней была размещена картинка с парой, сидящей на столе и подпись: «Никогда не ставь баб на руководящие должности! Никогда не давай им и малейшей власти, ибо это станет причиной разрушения всего того порядка, имиджа и авторитета, который ты так долго пытался создать. Ибо там где баба — там всегда разрушение!»

В данной картинке суд усмотрел состав правонарушения по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Молодой человек признал вину. Суд назначил штраф в 10 тыс. рублей.

При этом в соцсетях нижегородец регулярно размещает рассуждения об отношениях между полами. В апреле он сказал, что удалил все свои посты, которые связаны с «Мужским движением», где пропагандируются мизогиния и радикальный патриархальный взгляд на женщин.

При этом в личном Telegram-канале Владислав С. продолжает писать о том, что женщины сейчас ведут себя неправильно, непристойно одеваются. Кроме того, он называет отношения «нахождением в стойле» (гордится, что у него не было партнера).