РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Жители подмосковного Красногорска смогут проверить состояние здоровья во время прогулки в выходные июня, сообщили в пресс-службе Красногорской городской больницы №1.

В выходные в июне в «Красногорск Арене им. Владимира Петрова» будет организована выездная диспансеризация. Учитывая, что площадка расположена рядом с экопарком «Губайловский», пройти медосмотр можно будет во время прогулок.

«Прийти в поликлинику и пройти диспансеризацию не каждый может, а кто-то просто-напросто не хочет. Находится огромное количество «не», чтобы после работы или в выходной не уделить внимание своему здоровью. А между тем, именно диспансеризация и профосмотры помогают выявить заболевания на ранней стадии», - отметила главврач горбольницы №1 Анжелика Евзерихина.

По ее словам, только в прошлый Единый день диспансеризации были выявлены 2 подозрения на онкологию и пациенты направлены на дообследование.

«Для удобства жителей, прикрепленных к нашим учреждениям, мы решили проводить выездные диспансеризации в выходные. Надеемся, что горожане, которые любят гулять в парках, совместят прогулки и обследование и зайдут к нам на площадку на диспансеризацию», - добавила Евзерихина.

В «Красногорск Арене» те, кому в 2022-м исполнилось 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет или те, кто старше 40, смогут пройти медосмотр и сдать анализы крови и мочи при условии, что в этом году еще не проходили диспансеризацию.

Первую утреннюю порцию мочи необходимо собрать и принести в парк в течение часа с 9:00 до 11:00. Кровь сдают строго натощак c 9:00 до 11:00.

Результаты обследования можно будет получить в будни в поликлинике.

Диспансеризация включает в себя флюорографию легких. Однако данное исследование возможно провести только в стенах медицинского учреждения.

Адрес проведения выездной диспансеризации: ул. Лесная, д. 1А. Дни проведения выездной диспансеризации: 4, 12, 18, 26 июня. Площадка будет работать с 8:00 до 18:00.

Записаться на диспансеризацию можно через портал региональных госуслуг, инфомат в поликлинике и через регистратуру. Также прием будут вести в порядке живой очереди.

Для прохождения диспансеризации необходимо при себе иметь полис ОМС и быть прикрепленным к филиалам ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.