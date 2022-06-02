РИАМО - 2 июн. Пять подмосковных вузов смогут принять без экзаменов детей погибших на Украине российских военнослужащих, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Это важный и своевременный закон при тех обстоятельствах, в которых мы живем, еще дополнительная мера поддержки семьям военнослужащих», - сказал спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Изменения, касающиеся данного вопроса, вносятся в закон Московской области №94/2013-ОЗ «Об образовании».

«Для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, <...> в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), государственными образовательными организациями высшего образования Московской области ежегодно устанавливается специальная квота приема в размере 10%», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что в регионе квоту готовы предоставить 5 вузов: Государственный социально-гуманитарный университет, Государственный гуманитарно-технологический университет, Московский государственный областной университет, Государственный университет «Дубна», Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова.

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