Трамп хотел бы отменить санкции против РФ при мирной сделке по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что при заключении сделки по урегулированию украинского конфликта хотел бы смягчить санкции против России, сообщает ТАСС .

Трамп выразил заинтересованность в снятии ограничительных мер с России по мере разрешения украинского кризиса. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с представителями ТАСС на территории Белого дома перед вылетом в Техас.

Отвечая на вопрос о возможной отмене антироссийских санкций и развитии двусторонней торговли, Трамп отметил: «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций».

Трамп также подчеркнул свое стремление к быстрому прекращению конфликта на Украине. Он хотел бы, чтобы украинский кризис закончился в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что трехстороннюю встречу между Россией, США и Украиной перенесли на начало марта 2026 года.

