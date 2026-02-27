сегодня в 20:43

Трамвай сошел с рельсов и врезался в здание в Милане, один человек погиб

В Милане трамвай сошел с путей, что привело к гибели одного человека, еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Предварительно известно, что несколько пострадавших оказались под вагоном. Причина случившегося пока не установлена.

По одной из версий, машинисту пришлось экстренно затормозить из-за пешеходов, переходивших дорогу, что и вызвало сход с рельсов. После этого трамвай врезался в стоящее рядом здание.

К месту происшествия выехали бригады спасателей и бригады скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются.

