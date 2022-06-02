РИАМО - 2 июн. За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 221 новый случай Covid-19, всего в регионе выявили 976 098 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, на нее можно позвонить по единому номеру 122. Кроме того, доступен тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

Продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Прививки делают добровольно и бесплатно по полису ОМС. Жителей области принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах и т. д.

Также в регионе проводится вакцинация от инфекции детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в детских поликлиниках.

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