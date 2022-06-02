РИАМО - 2 июн. Правоохранители Подмосковья задержали женщину 1968 года рождения, которую подозревают в причинении колото-резаного ранения мужчине 1974 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло 1 июня в деревне Дергаево Раменского городского округа. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением.

Преступление было совершено во время распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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