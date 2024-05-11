сегодня в 11:09

Россиянина и камерунца задержали в Петербурге с 4 кг наркотиков

Россиянин Олома Ян Джеймс Борис Кумбом и камерунец Кевин Пидда задержаны полицескими за хранение 4 кг наркотиков в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT .

28-летний репетитор по французскому языку и модель Кумбом прятал наркотики в багажнике своего автомобиля Renault Fluence.

На днях припаркованную на улице Федосеенко машину проверили правоохранители, которые проводили разыскные мероприятия. Они обнаружили в багажнике вещество белого цвета в двух запаянных пакетах.

Найденный порошок отправили на экспертизу. Специалисты выяснили, что из упаковок находится мефедрон весом 1,9 кг. Какое вещество во втором пакете будет ясно после исследования.

Задержали россиянина вместе с другом — 26-летним педагогом по моделингу и моделью Кевином Пидда. На мужчин составили административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Задержанных поместили в спецпомещение в отделении полиции.