Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет военной помощи Украине, объявленный Соединенными Штатами, является реакцией на успехи российской армии на линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Очередная оружейная поставка режиму (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что Вашингтон признает факт, что военнослужащие ВС РФ продолжают героически освобождать российскую землю.

Антонов добавил, что при этом американские власти сбрасывают с себя ответственность за удары западным оружием по жилым кварталам и соцучреждениям Донбасса, Крыма и Белгородской области, в результате которых гибнут женщины и дети.

Ранее стало известно, что Власти США объявят об очередном выделении пакета военной помощи Украине. В него включат снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для переносных ЗРК Stinger, БМП Bradley. Общая стоимость данного пакета помощи составит 400 млн долларов.