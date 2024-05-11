Bloomberg: Apple и OpenAI завершают сделку по внедрению ChatGPT в iPhone

Apple планирует ввести функции от ChatGPT в будущей версии операционной системы iOS 18. Для этого компания закрывает сделку с OpenAI, сообщает РБК .

Как отметил Bloomberg, руководитель Apple Тим Кук в 2023 году говорил, что сам пользуется чат-ботом и восхищен данным инструментом.

Ожидается, что появление функций ChatGPT анонсируют летом на Всемирной конференции разработчиков. Но все еще нет гарантий, что о соглашении с OpenAI объявят в ближайшее время.

Кроме того, Apple ведет переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от компании Google, но результата в этом еще не достигнуто.

В мае 2023 года Кук заявил, что Apple использует ИИ во многих гаджетах. Так, в умных часах он введен для обнаружения фактов падения человека.